مافيا الأسنان مرة أخرى.. بقلم هنادي الصديق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعقيباً على ما تناولناه في هذه المساحة قبل يومين وتحت عنوان (مافيا أطباء الأسنان)، وردت إلينا المزيد من المعلومات والتساؤلات حول ممارسات وانتهاكات هذه المافيا ضد طلاب الماجستير بكلية طب الاسنان، جامعة الخرطوم، رأينا وتعميماً للفائدة وأهمية وحساسية الموضوع ان نقوم بنشرها أملاً في التفات وزير التعليم العالي، وزيرة الصحة لهذه الخروقات الخطيرة، ومنعاً لتسرب المزيد من طلاب الطب لخارج الوطن ووقفاً لنزيف هجرة الكوادر التي ينتظرها الوطن. صاحب التعقيب احد المتضررين، يقول: إشارة لمقالكم مافيا أطباء الأسنان أود إضافة بعض النقاط التي تشكل عقبة أمام مسيرة طلاب الدراسات العليا بكلية طب الأسنان جامعة الخرطوم للتخصصات: ( التركيبات المتحركة- تقويم الأسنان – العلاج التحفظي أو (الحشوات وعلاج الجذور) -أمراض الفم) في الآتي :- التخصصات أعلاه موجودة فقط بجامعة الخرطوم ويتم تسجيل الدارس بمجلس التخصصات كإختصاصي لأي منها حتى قبول العام( 2016 م). في العام 2017م أصدر السيد/ عميد الكلية السابق إعلان داخلي بعد إجتياز الطلاب إمتحان الإختيار للتخصصات المذكورة حدد فيه مدة الدراسة بسنتين وبحث تكميلي ينال بعدها الطالب درجة الماجستير وأنهم غير مسئولين عن تسجيل الدفعات المقبولة في العام نفسه والتي تليها كأخصائيين بمجلس التخصصات الطبية معللاً ذلك بأنه صدر قرار من الرئيس السابق بعدم تسجيلهم (لإسكات الطلاب عن البحث عن حقوقهم) وأن هذه التخصصات سوف تتاح بمجلس التخصصات الطبية في نفس العام ( 2017م )، ولكن حتى الآن ( ديسمبر 2019 م) لم تجاز مناهج هذه التخصصات بالمجلس، وهذا يعني أن الطالب في هذه التخصصات ليس أمامه خيار إلا الدراسة بجامعة الخرطوم. لم تلتزم جامعة الخرطوم بالفترة التي حددها العميد السابق علماً بأنهم إتبعوا نفس منهج الدفعات التي سبقتهم ويقومون بالتدريب السريري، إضافة إلى أنهم تم إلزامهم كسابقيهم بتدريب طلاب البكالويوس. طلاب الماجستير يقومون التدريب السريري لكل التخصصات عدا تقويم الأسنان (حسب مقالكم) وهنا تأتي مجموعة من الأسئلة حول مصير طلاب ماجستير الأسنان جامعة الخرطوم في ظل وجود هذه المافيا. س: أين يذهب الطالب للتخصص في هذه الأقسام التي ليست متاحة إلا بجامعة الخرطوم ؟ ولما لا يتم تسجيلهم كإختصاصيين وهم يتبعون نفس المنهج القديم للدفعات التي سبقتهم وتم تسجيلهم كإختصاصيين خاصة وانه لم تتاح لهم هذه التخصصات بالمجلس ؟ وما الهدف من عدم تسجيلهم كأختصاصيين ولم تتاح لهم فرصة التخصص بمجلس التخصصات أو أي مكان آخر ؟؟؟؟ ليس هنالك حلاً أمام الطالب إلا أن يلغي مسألة التخصص أو أن يغادر خارج القطر إذا كان ميسور الحال أو أن يقع في شرك إجتيازه إمتحان الماجستير لجامعة الخرطوم ولا يتم تسجيله كإختصاصي. في الختام أشكر لكم تناولكم ملف مافيا الأسنان ( ديناصورات الاسنان) التي تهدد مصير التخصص بالسودان ولمسكم للمشكلة التي تعاني منها الدفعات من العام 2017 م حتى الآن. وأرجو منكم الوقوف بجانبنا وإبراز هذه المشكلة لحلها، علماً بأن الدارس بالأسنان يخشى غضب أي فرد من هذه المافيا لأنه سيؤدي إلى تدمير مستقبله الدراسي والمهني.