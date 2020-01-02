تحويل دار المؤتمر الوطني ببحري إلى مدرسة للصُّم

الخليج 365: رصدت (السوداني) تحويل مسمى مقر حزب المؤتمر الوطني المحلول بمحلية الخرطوم بحري لمدارس الأمل لتعليم الصُّم.

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