ماعلاقة الامارات بمجزرة مقديشو .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجع الصوماليون قبل أيام بعدوان ارهابى مجرم سقط على اثره عشرات الضحايا الابرياء فى بلد هش يعانى أصلا من مشاكل كبيرة ولم يعرف الاستقرار منذ مدة ، وفى الصومال تقاطعت مصالح عدد من القوى الاقليمية والدولية واستغل الارهابيون وضع البلد وغياب السلطة القابضة فعاثوا فى الأرض فسادا وانتشر القتل الذى يقوم به الارهابيون والضحايا دوما هؤلاء الابرياء المساكين الذين لاحول لهم ولاقوة ولا دخل لهم فى صراعات القوى السياسية محلية واقليمية ودولية .

ويومها تحدث المراقبون عن صمت مرتكبى الجريمة عن تبنى فعلتهم الشنيعة وإن كانوا قد رجحوا ان تكون حركة الشباب التكفيرية

المرتبطة بتنظيم القاعدة الارهابى قد ارتكبت هذه الجريمة المروعة وذلك لتشابه اسلوبها مع هذا الاسلوب القبيح ولانها سبق وارتكبت مثل هذه الجرائم كثيرا ، وبعد مرور أيام من التفجير الارهابى المرعب صدر بيان عن حركة الشباب يقول انها نفذت هذا العمل ومع انه لايتثتى للشخص التأكد من ذلك إلا انه لايستبعده بالطبع ، ولكن وفى خبر قد يبدو غريبا عند البعض هناك من كتب يقول :

الإمارات تقف وراء هجوم مقديشو الدامي في الصومال.

الكاتب التركي ورئيس تحرير صحيفة “يني شفق” إبراهيم قراغول فجر مفاجأة وهو يكشف تفاصيل خطيرة لأول مرة وذلك بتوجيهه اتهاما صريحا لمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، بالوقوف وراء هجوم مقديشو الدامي في العاصمة الصومالية، السبت، الماضي. وقال “قراغول” في مقاله إن ابن زايد هو الذي يحارب تركيا في كل شبر من أراضي المنطقة ويدعم كل التنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا ويبادر إلى تنفيذ كل العمليات والاغتيالات السرية ويدير الأموال المشبوهة وحركة الإرهابيين والعصابات والقتلة المرتزقة أمثال محمد دحلان. وأكد قراغول أنه كان لبن زايد بصمة جديدة على مجزرة وحشية وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو يوم السبت الماضي؛ إذ أفضى الهجوم بسيارة مفخخة في ساعات الصباح إلى مقتل العشرات معظمهم من الطلاب ورجال الشرطة، وكان من بينهم مهندسان يحملان الجنسية التركية. وكشف الكاتب التركي السبب وراء تنفيذ هجوم مقديشو حيث قال أن هناك لقاء قد عقد بين الحكومة الصومالية ووفد إماراتي قبل الهجوم وطلب الوفد من مقديشو “قطع العلاقات مع تركيا” وهو ما لم تقبله حكومة الصومال ليقع هذا الهجوم إذ انتقم إرهابيو ولي عهد الإمارات من الحكومة الصومالية وكذلك من تركيا حسب قوله.

قراغول ذهب الى تحميل محمد بن زايد المسؤولية مباشرة عن أي اغتيال أو هجوم إرهابي يستهدف تركيا خلال الأيام المقبلة بغض النظر عن التنظيم الذي نفذه.

وكانت وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية قالت فى في بيان لها الاثنين إن بلدا أجنبيا (لم تسمها) خطط لتفجير مقديشو الذي أودى بحياة قرابة 80 شخصا، بينهم مواطنان تركيان.

انه مشهد شائك بلا شك ومن الصعب تحديد الحقيقة بالضبط أين هى لكن ليس من المستبعد تورط أبو ظبى فى هذا العمل الاجرامى الخطير.