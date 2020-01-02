الفنان عبد القادر سالم: لن أتنازل عن بلاغي نهائياً

أكد الفنان د. عبد القادر سالم أنه لن يتازل عن البلاغ الذي تقدم به لنيابة جرائم المعلوماتية ضد بعض الأشخاص الذين قالوا عنه بأنه عميد في جهاز الامن.

موضحاً بحسب صحيفة السوداني: (لقد تمت الإجراءات القانونية بخصوص البلاغ الذي تقدمت به للنيابة بالرقم ١٩٥٠ اشانة سمعة الذي تم في مواجهة أشخاص أساءوا لي عبر صفحاتهم بالفيس بوك والآن تم حظر لجوازاتهم وجاء الرد من السفارات وسيتم حظرها بمجرد أن تقدموا للسفر أو العودة للبلاد.

Advertisements

وقال متهكماً: (معقولة بعد أن بلغت السبعين عام يتهموني بانني عميد في جهاز الامن ) مؤكدا (لن اتنازل نهائيا عن بلاغي لرد اعتباري وسأصل لاقصي حد من درجات التقاضي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)