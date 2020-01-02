شباب يعتدون على فنان شاب بسبب (تأخره) في الصعود للمسرح..!

تعرض فنان شاب شهير أمس الأول إلى اعتداء بالضرب من قبل عدد من الشباب بكلية جامعية معروفة، وذلك بسبب تأخره في الصعود للمسرح، حيث اعتبر الشباب تصرف ذلك الفنان بانه (استعلائي) ليقومون بإبداء اعتراضهم عليه، قبل أن يفقدوا اعصابهم ويقومون بضربه وسط دهشة الموجودين، هذا وقد نجح عدد من أفراد التأمين بحسب صحيفة السوداني، في اخراج الفنان الشاب بصعوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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