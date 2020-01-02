طُلاب شمال كردفان يُسيِّرون موكباً احتجاجياً والحكومة تستجيب

سَيّرَ طلاب الجامعات بشمال كردفان، موكباً احتجاجياً أمام مباني حكومة الولاية، مُطالبين بتوفير المياه والخُبز وتحسين الخدمات بالداخليات.

وعَقَدَ مدير عام وزارة المالية، والي شمال كردفان بالإنابة إسماعيل محمد نور بحسب صحيفة الصيحة، اجتماعاً مع وفد من الطلاب بحُضُور لجنة أمن الولاية، وَأَكّدَ اهتمام حكومة الولاية بقضايا طُلاب التعليم العالي، وقال إنّه سيتم التّنسيق والمُتابعة بين حكومة الولاية والصندوق القومي لرعاية الطلاب بالولاية، ودعا الطلاب لبذل المزيد من التركيز والاجتهاد والتحصيل الأكاديمي لبناء المُستقبل، وتَعَهّدَ ببذل الجُهُود لحلحلة جميع الإشكالات خدمةً للطلاب.

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مِن جَانبه، قَالَ أمين صندوق الطلاب بالولاية إدريس عبد الرحمن الحاج، إنّ جميع مَطالب الطلاب مشروعة، وبالفعل تم بدء مُعالجتها وبعضها قطع شوطاً بعيداً، وأشار للتعاون الكبير بين الجامعات والصندوق، وكشف عن مشروع لتشييد داخلية جديدة لامتصاص الفجوة السكنية التي نتجت عن تراكُم الدفعات الطلابية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)