هدى عربي: يا رب احفظ بلادي وانزل الخير عليها

هنأت الفنانة هدى عربي جموع وجماهير الشعب السوداني باعياد الثورة والاستقلال وقالت تمر علينا هذه الايام وبالرغم من الحزن الذي يعترينا بالم الفقد على ارواح شهدائنا الذين ماتوا من اجل حرية وكرامة هذه البلاد، وهي الذكرى الاولى لاعظم حدث تاريخي شعبي ثورة ديسمبر، ويجب ان نحتفي به. وواصلت بحسب صحيفة السوداني الدولية كل التمنيات ان تنعم بلادي بالاستقرار والرخاء ويحفظ اهلها من شر كل حاسد ومتربص وحاقد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) Advertisements

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