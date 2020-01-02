براءة ثلاثة أشخاص من التلاعب باستيراد الأدوية

التاريخ: 02-يناير-2020
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برأت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة مولانا رافع محمد عبد النور ثلاثة متهمين من تهمة مخالفة قانون النقد الأجنبي، فضلاً عن التلاعب في أموال خاصة لاستيراد أدوية من الخارج، وقضت المحكمة بإطلاق سراح الثلاثة وهم مدير مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم ومديرا شركتين.
يذكر بحسب صحيفة الصيحة، أن وقائع هيئة الاتهام الأولية والتي قدمتها لجنة التحري في بلاغات الأدوية كانت قد وجهت الاتهام إلى الأشخاص الثلاثة بالحصول على مبالغ من حصيلة الصادر الـ١٠٪ والتي خصصها بنك السودان المركزي لاستيراد الدواء من الخارج ووظفوا المبلغ بخلاف موجهات البنك المركزي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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