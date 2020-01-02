رفض تسوية ببلاغ سرقة اموال

التاريخ: 02-يناير-2020
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رفضت متهمة اجراء تسوية في بلاغ سرقة اموال طائلة اتهمت بسرقتها من شقة بحجة انها غير مذنبة، وطلبت ترك اجراءات التقاضي تستمر حتى النطق بالحكم، وجاء هذا بعد ان بدأ الشاكي باجراء التسوية مع المتهمة وذلك امام قاضي محكمة الخرطوم شرق.
وحسب الوقائع كما اوردت صحيفة السوداني الدولية، فان الشاكي دون بلاغاً بقسم الشرطة بالخرطوم شرق افاد فيه ان المتهمة سرقت اموالاً ضخمة من شقته، علماً بانها تسكن معه في الشقة باركويت. وبعد اكتمال التحريات احالت النيابة اوراق الدعوى للمحكمة للفصل في الدعوى.
الخرطوم: (كوش ينوز)
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