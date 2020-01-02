قيادي بـ”المهنيين”: العودة لقواعدنا في ميادين العمل هدفٌ استراتيجيٌّ

اعتبر المسؤول التنظيمي في تجمع المهنيين، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء البيطريين إبراهيم حسب الله عبد المنعم، أنّ التجمُّع بعد قيامه بدوره الرائد في الثورة، يُفترض أن يَعُود لقواعده في ميادين العمل وتكوين تمهيديات نقابية فئوية لمُساعدة العُمّال في معرفة دور النقابات وحقوقهم لأنّ فترة الثلاثين عاماً الماضية كانت وبالاً عليهم وفقدوا فيها الكثير.

وأقرّ حسب الله بحسب صحيفة الصيحة، بوجود توافُق بين المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي، وأشار إلى أنّ المجلس تكوّن بعد تضحياتٍ جِسَامٍ، واعتبر أنّ المجلس يسير بصُورةٍ طيبةٍ والعسكريون تركوا كل العمل السياسي لمجلس الوزراء.

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وروى حسب الله، أسراراً عن الأيام الأخيرة في الثورة وقصة اعتقاله وأعضاء سكرتارية “تجمُّع المهنيين” التي كان عضواً فيها، وأوضح أنّ النظام السابق علم بأنّه المسؤول التنظيمي بعد (50) يوماً من اعتقاله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)