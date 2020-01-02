التاريخ: 02-يناير-2020
48 مشاهدة
قامت سلطات الشرطة بولاية الجزيرة باحتجاز المزارع هشام محمد ابراهيم صاحب آلة تعمل في حفر الترع بمكتب طيبة- منقطة ري تتبع لقسم المسلمية بالمشروع – واودعته قسم شرطة المسلمية قبل ان تطلق سراحه لاحقاً بعد ساعات.
وقال هشام بحسب السوداني الدولية ان ادارة ري القسم تقدمت ببلاغ ضده جراء حفرة ترعة بالآلية داخل حواشته، وازالة الحشائش منها، واوضح ان المزارعين بحاجة لري محصول القمح الذي لم يتم ريه الول حتى امس الاول الثلاثاء بسبب عدم توفر المياه.
وأشار الى انهم تقدموا بشكاوى لمدير الري لكنه تجاهلهم ولم يستجب للشكاوى، وأردف لم يكن امامنا سوى التصرف من خلال احضار الكراكة والحفر بحثا عن الماء، وتابع ان المدير واجه هذا العمل بالاعتراض بحجة عدم الاستئذان منه، موضحاً ان الحفر تم في ابو ستة التابع لحواشة المزارعين ولا علاقة لادارة المشروع بها الامر الذي ادى الى مشاكل وخلافات ما زالت دائرة في المشروع بين الادارة والمزارعين، الذين تقدموا بفتح بلاغ ضد المدير بعد توجيه من قوى الحرية والتغيير بالخرطوم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز مزارع بالجزيرة لساعات جراء حفره ترعة داخل حواشته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.