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احتجاز مزارع بالجزيرة لساعات جراء حفره ترعة داخل حواشته

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 02-يناير-2020

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احتجاز مزارع بالجزيرة لساعات جراء حفره ترعة داخل حواشته

 

 

قامت سلطات الشرطة بولاية الجزيرة باحتجاز المزارع هشام محمد ابراهيم صاحب آلة تعمل في حفر الترع بمكتب طيبة- منقطة ري تتبع لقسم المسلمية بالمشروع – واودعته قسم شرطة المسلمية قبل ان تطلق سراحه لاحقاً بعد ساعات.

 

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وقال هشام بحسب السوداني الدولية ان ادارة ري القسم تقدمت ببلاغ ضده جراء حفرة ترعة بالآلية داخل حواشته، وازالة الحشائش منها، واوضح ان المزارعين بحاجة لري محصول القمح الذي لم يتم ريه الول حتى امس الاول الثلاثاء بسبب عدم توفر المياه.

 

 

وأشار الى انهم تقدموا بشكاوى لمدير الري لكنه تجاهلهم ولم يستجب للشكاوى، وأردف لم يكن امامنا سوى التصرف من خلال احضار الكراكة والحفر بحثا عن الماء، وتابع ان المدير واجه هذا العمل بالاعتراض بحجة عدم الاستئذان منه، موضحاً ان الحفر تم في ابو ستة التابع لحواشة المزارعين ولا علاقة لادارة المشروع بها الامر الذي ادى الى مشاكل وخلافات ما زالت دائرة في المشروع بين الادارة والمزارعين، الذين تقدموا بفتح بلاغ ضد المدير بعد توجيه من قوى الحرية والتغيير بالخرطوم.

 

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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