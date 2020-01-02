مُواطنو بابنوسة يغلقون خط القطار احتجاجاً على تحوُّل مسار طريق الفولة

أغلق مُواطنو مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، خُطُوط السكة حديد أمام حركة القطارات، ضمن اعتصامٍ مفتوحٍ نفّذه الأهالي منذ الأسبوع الماضي، احتجاجاً على تحويل حكومة الولاية مسار طريق “الفولة – بابنوسة” إلى مسارٍ مُختلفٍ يربط الفولة بالمجلد.

وذكر المُعتصمون بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنهم نصبوا خيمةً كبيرةً بوسط المدينة منذ أسبوعٍ بسبب مسار الطريق، وأوضحوا أنّ خارطة تصميم الطريق الرئيسية وقعت لربط مدينتهم بالفولة، وأعلنوا رفضهم القاطع للتدخُّلات التي تمّت لتغيير مساره الأصلي، وأكّدوا أنّ اعتصام الأهالي قائمٌ حتى إرجاع الأمر كما هو في الخريطة.

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وفي الأثناء، أدّى إغلاق خطوط السكة حديد لتوقُّف مُرُور قطار الغرب الذي يتّجه حتى نيالا حاضرة جنوب دارفور

الخرطوم (أخبار الخليج 365)