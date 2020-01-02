وزير المالية: لا نمتلك موارد لتغطية الدعم السلعي والشعب صاحب القرار

قال وزير المالية ابراهيم البدوي إن الشعب السوداني هو صاحب الرأي الفيصل في قرار استمرار الدعم السلعي استناداً على حوار مجتمعي مبني على الحقائق والأرقام والمعرفة، مؤكداً أنه غير مستعد لتحمل مسؤولية الوضع القائم.

وأكد البدوي في تصريحات محدودة بحسب صحيفة السوداني، عدم وجود موارد ذاتية أو دعم دولي لتغطية الدعم السلعي الذي يقدر في الموازنة بنحو (252,100) مليون جنيه.

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وأكد البدوي أنهم بصدد إجراء حوار مجتمعي موسع حول سياسة الدعم السلعي مع قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية والإعلام والمؤسسات الأكاديمية وفئات المجتمع المختلفة وصولاً لإقامة مؤتمر اقتصادي في الأسبوع الثالث من شهر مارس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)