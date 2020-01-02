تمديد فترة تخفيض رسوم تسجيلات الأراضي حتى نهاية يناير

التاريخ: 02-يناير-2020 فى : أخبار 15 مشاهدة Advertisements أصدرت رئيس القضاء نعمات عبد الله محمد خير، قراراً بتمديد فترة تخفيض رسوم تسجيلات الأراضي بنسبة (50%) ابتداءً من أول يناير 2020م وحتى 31 منه، وعملاً بأحكام المادة (96) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م، وذلك بحسب صحيفة الصيحة، بعد الاطلاع على القرار رقم (206) لسنة 2019م. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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