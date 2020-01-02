مجلس محو الامية: التسرب أكبر التحديات

كشف مجلس محو الامية وتعليم الكبار، عن إفتتاح 2877 مركز في مارس 2019 خاصة بالتعليم البديل إستوعبت اكثر من 129 الف طفل، منوها إلى أن الاطفال ما بين 7 -9 سنوات 92٪ منهم لم يستوعبوا في مراكز التعليم البديل، فيما يلي الكبار من عمر 15سنة وأكثر تم افتتاح 14334مركز خلال 2019 استوعبت حوالي 43420 الف، لافتا إلى أن التسرب يعتبر من أكبر التحديات ويتراوح ما بين 30-40%، إضافة إلى أن 84% من الأطفال في مرحلة الأساس،فيما توقعت اليونسيف عدم مواصلة تعليمهم فضلا عن تحدي الاجلاس، كاشفة عن اكتمال استراتيجية محو الأمية لعام 2020 – 2030 وان استراتيجية التجسير أصبحت جاهزة.

وأوصى الملتقى التنسيقي السنوي لمديري تعليم الكبار بالسودان الذي نظمه المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بقاعة المجلس بحسب صحيفة السوداني الدولية، اوصى بضرورة تعيين معلمين لسد النقص وتخصيص اماكن مناسبة لادارة تعليم الكبارومرحلة الاساس لتسهيل التجسير من التعليم غير النظامي الى التعليم النظامي بجانب ترفيع إدارة تعليم الكبار إلى إدارة عامة في الولايات التي لم يتم فيها ذلك، ومعالجة النقص في الكتب والعينات للأطفال والراشدين، إضافة لضرورة بناء قاعدة بيانات محو الأمية وتعليم الكبار، وتكوين وتفعيل مجالس محو الأمية بالولايات.

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كما اوصى الملتقى بضرورة توفير وسائل حركة وحواسيب، والاستفادة من وسائط التكنولوجية الحديثة في برامج محو الأمية وتعليم الكبار والاستفادة من التجارب والمبادرات الإقليمية والعالمية الناحجة ونقلها للسودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)