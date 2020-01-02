تجمع أصحاب المخابز يهدد باضراب مفتوح

هدد تجمع أصحاب المخابز بالدخول في إضرابٍ مفتوحٍ، حال تجريم أحد أصحاب المخابز في منطقة الحلفايا بسبب بيع خبز بوزن أقل من 70 جراماً. وكشف مصدر بالتجمع عن بلاغ من قبل لجان مُقاومة الحلفايا في نقصان أوزان الخبز عن الـ “70” جراماً.

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وحددت محكمة الطوارئ اليوم الخميس موعداً للنطق بالحكم بعد سماع أقوال الشهود، الذين أثبتوا أن والي الخرطوم حدّد أوزان الخبز من “45 – 50” جراماً

واستنكر التجمع، إصرار قاضي المحكمة على تجريم صاحب المخبز رغم شهادة الشهود، وأوضح المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أمس الاربعاء، أنه وفي ظل المُعطيات الحالية من الصعوبة بمكانٍ الاحتفاظ بوزن الخبز عند “70” جراماً، وأشار إلى أنّ قرار وزن الخبز بـ “70” جراماً كان قد حُدد في العام 2013م، وكان سعر كرتونة الخميرة وقتها “800” جنيه، بينما يصل سعرها الآن إلى “2000” جنيه، ووصل سعر عبوة الزيت إلى “1500” جنيه، وكان سعرها لا يتجاوز الـ “350” جنيهاً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)