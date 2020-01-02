الشرطة تكشف حقيقة جواز السفر المُؤرّخ بـ(32 ديسمبر)

كشف مصدرٌ شرطيٌّ رفيعٌ، حقيقة صورة جواز السفر السوداني المُؤرّخ بتاريخ (32 ديسمبر 2019م)، والذي تناقلته وسائط التّواصُل الاجتماعي بكثافة.

وقال المصدر أمس، إنّ الصورة لا تعدو أن تكون عملية تعديل جرت على صورة جواز آخر “فوتوشوب”، واعتبر أنّها واضحة جداً، وأضاف بأنه لا علاقة للشرطة بالختم المصاحب للجواز المُتداول ولا بالإجراء المذكور، وأنه لم تجر مُعاملة على هذا النحو إطلاقاً.

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وبحسب صحيفة الصيحة، حذر المصدر من مثل هذه التصرُّفات التي تمس أجهزة قومية ووطنية لها سُمعتها وإرثها ونظمها، ودعا لعدم تداوُل مثل هذه الأشياء ونشرها في مواقع التّواصُل الاجتماعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)