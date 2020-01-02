عاجل لوزيري الداخلية والصحة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

يفترض في أي موظف عام ان يؤدى عمله وفقا لما هو مقرر في القانون ولا شأن لذلك باى تقاطعات سواء مع فكره أو رؤاه أو اتفاقه واختلافه مع ماهو مطروح ، ويجب على الموظف العمومى ان يلتزم بما هو مطلوب منه بعيدا عن أى تأثيرات هنا أو هناك .

وعلى رأس القطاعات المناط بها الدقة فى اداء مهامها والابتعاد عن التأثر بأى عامل خارجى على رأس هذه القطاعات تلك المطلوب منها توفير الامن والحرص على حماية المجتمع ومنع التفلت تحت أى عذر من الاعذار .

قطاع الشرطة هو المعنى بشكل اساسى بحديثنا هذا ويقف على رأس هذا القطاع الهام السيد وزير الداخلية كاعلى الهرم ويمثل الرمزية السياسية الأولى ومن بعده قائد عام الشرطة ثم كبار الضباط ونزولا الى اصغر مجند فى الشرطة وعند حدوث أى تقصير يؤدى الى انفلات امنى أو عدم قيام أى جهة بماهمها فلابد من تصدى الجميع الى المقصر وارغامه على تعديل سلوكه هذا حتى لايتسع الفتق ويزيد الضرر ، ونتحدث اليوم عن تقصير كبير وقعت فيه الجهات الأمنية المختصة بمستشفى ام بدة النموذجى.

وادناه بيان الاطباء الذى يتناول هذا الموضوع .

يقول البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة أطباء مستشفى امبدة النموذجي

ظللنا نحن أطباء مستشفى امبدة النموذجي نعمل تحت ظروف أقل ما يقال عنها أنها مهددة لحياتنا كأطباء وكوادر عاملة بالمستشفى وذلك إيمانا منا بأن مهنتنا تحتم علينا إلتزام أخلاقي وانساني وان الخدمات الصحية يجب ألا تتوقف عن المواطن المغلوب على أمره…

إلى أن أتى صباح اليوم الأول من يناير ٢٠٢٠… حيث هاجم المستشفى أفراد يحملون سواطير وأسلحة بيضاء ومارسوا من الترويع ما مارسوا للأطباء والطبيبات والممرضين العاملين بكل من حوادث الجراحة والأطفال وانتهى الأمر بضرب احد من هؤلاء المتفلتين ل د. أيمن نادر طبيب الجراحة بكاوتش مما أدى لحدوث رضوخ بيده اليمنى والكتف…

وعندما خرجنا لاخطار النظام العام ببوابة المستشفى واستفسارهم عن. كيف انهم سمحوا لهؤلاء المسلحين المتفلتين بالدخول للمستشفى!! كان رد الحكمدار…( ما المدنية الدايرنها انتو حولتنا من أفراد نظام لي غفرا فانتوا أكلوا ناركم يا دكاترة).

لذلك قررنا نحن أطباء مستشفى امبدة النموذجي إغلاق قسم الجراحة والأطفال والباطنة بالمستشفى إلى حين توفير حماية للمستشفى حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

الأربعاء1 يناير 2020

وهنا نقول ان الفعل الذى وقع مستنكر ولايمكن القبول به مطلقا ولاالتسامح معه باى حال من الأحوال وخطابنا بشكل مباشر وعاجل الى وزيرى الداخلية والصحة فنقول للاول حاسب منسوبى الشرطة الذين قصروا عن اداء واجبهم ويجب ان ينالوا اقسى العقوبات ليرتدعوا وتكون العقوبة التى يتعرضون لها سببا مساعدا فى منع أى فرد من التقصير بهذه الطريقة مستقبلا وللسيد وزير الصحة نقول له دافع عن اطباءك وقف معهم وناصرهم ولاتسمح بتوزيعهم على مناطق تهدد سلامتهم ما لم يتعهد لك زميلك وزير الداخلية بحمايتهم فورا .