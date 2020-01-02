حمد بن جاسم يوجه رسالة عاجلة و مفاجئة إلى قادة دول الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، عن تمنياته في عام 2020، بفتح صفحة خليجية جديدة وأن تسود الحكمة مواقف القادة، في ظل حديث، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية.

وقال بن جاسم، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، “لن أعلق على السنة السابقة فقد علقت على بعض إشكالياتها. ولكن أتمنى أولا لأميرنا المفدى وللشعب القطري الكريم، وإلى كل من يعيش على تراب قطر الغالية، وكذلك إلى الأمة الخليجية والعربية والإسلامية، أن تكون هذه السنه سنة خير وتقدم ورخاء”.

ووجه وزير الخارجية القطري السابق، رسالة إلى قادة دول الخليج وقادة دول المقاطعة قال فيها: “فلا يختلف القادة إلى درجة الخصام، ولا تكون التبعية بديلا للاتفاق الحر بيننا”، مضيفا أنه “يجب أن تسود الحكمة مواقف القادة بعيدا عن الانفعال الذي جلب الكوارث على الأمة”.

واختتم تغريداته بالقول: “أتمنى أن يصبح العقل والتعقل الذي نستخدمه في التعامل مع الأجنبي هو السبيل في التعامل بين دولنا كذلك بالحكمة والرشاد. فتكون الحكمة سيدة الموقف، فلا يختلفوا إلى درجة الخصام ولا تكون التبعية بديلا للاتفاق الحر بيننا، وتسود الحكمة في مواقف القادة، بعيدا عن الانفعال الذي جلب الكوارث على الأمة”.