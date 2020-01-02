“حزب الله” العراقي يكشف وعد عبد المهدي مقابل الانسحاب من أمام السفارة الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت كتائب “حزب الله” العراقي، إن مقاتليها “انسحبوا من محيط السفارة الأمريكية ببغداد مقابل تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي بالعمل الجاد على تشريع قانون لإخراج القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى من البلاد”.

وأوضحت الكتائب، في بيان لها، مساء أمس الأربعاء: “لبينا دعوة عبد المهدي بتغيير مكان الاعتصام، مقابل العمل الجاد لإقرار قانون إخراج القوات الأجنبية”، وذلك حسب وكالة “روداو” الكردية العراقية.

وأضافت: “سنراقب عمل البرلمان الأسبوع القادم، للمباشرة بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية وفاء لدماء الشهداء”. المادة السابقة أسعار العملات الأجنبيةمقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس الموافق2يناير2020م المقالة القادمة الهند تغلق كامل أبوابها في وجه مهاجري كشمير المسلمين

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