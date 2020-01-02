السودان: تراجع كبير في أسعار الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تراجع سعر الدولار في مداولات السوق السوداء إلى (٨٦.٥٠٠) جنيهاً لسعر الشراء، في مقابل (٨٧.٥٠٠) للبيع. وعزا متعاملون في سوق النقد الأجنبي هبوط الأسعار إلى العطلات الكثيرة التي انتظمت البلاد هذا الأسبوع، وأضاف أحد التجار: (الأمر مرتبط بالطلب والحركة بسيطة هذه الأيام بسبب العطلات وعيون السلطات المختصة التي كثفت وجودها في السوق). وتم تداول الريال السعودي بواقع (٢٢.٥٠٠) جنيهاً للشراء و(٢٢.٧٠٠) جنيهاً للبيع، والدرهم الإماراتي (٢٢.٧٠٠) جنيهاً للشراء فى مقابل (٢٢.٩٠٠) جنيهاً للبيع.

وعن توقعات التجار لقيمة العملة مع مطلع العام الجديد، أوضح أحد التجار: (أن التراجع النهائي للعملة ربما يتم في أبريل المقبل وهو الموعد المضروب لدعم أصدقاء السودان للبلاد).