بنك السودان يحظر تمويل شراء الذهب و السيارات في موازنة 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم أن الإستدانة من الجهاز المصرفي فى موازنة 2020م ستكون فى الحدود الدنيا، فيما أكد نائبه المعتصم عبد الله الفكي أن الاحتياطي من النقد الأجنبي الموجود يكفى لتغطية حاجة الاستيراد لمدة 3-2 شهور بينما الوضع النموذجي 4 _ 6 اشهر. وأعلن عبد الرحيم خلال مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء اليوم “الأربعاء”، حظر تقديم التمويل لشركات النقد الأجنبى وتمويل شراء العملة والأوراق المالية وتجارة الرصيد وتمويل شراء الذهب وتمويل السيارات واستثنى الحظر تمويل السيارات 25 راكب فما فوق والمواتر (الركشات).

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