قرارات صارمة مُرتقبة لتنظيم قطاع المُواصلات

عَلِمَت مصادر، أنّ الحكومة تَعتزم إصدار قراراتٍ وشيكةٍ لتنظيم قطاع المُواصلات، تشمل منع تجزئة الخطوط وتحديد تعرفة ثابتة لكل خَطٍّ، وربط الحصول على الوقود بالدخول للمواقف للتّأكُّد من شحن الرُّكّاب.

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وفي السِّياق، كشف مدير شركة المُواصلات العامّة محمد ضياء الدين، عن اعتزامهم وضع ضوابط جديدة لتنظيم قطاع المُواصلات، وقال إنّ هذه الضوابط “ستُعلن قريباً جداً”.

وأضاف بحسب صحيفة الصيحة أمس، بأنّ فوضى قطاع المُواصلات ينبغي أن تتوقّف، وتابع بأنّ إيقافها سيتم عبر ضوابط صارمة – رفض الإفصاح عنها حالياً، وَقَطَعَ بأنّها ستُعلن قريباً في مؤتمرٍ صحفي لتمليك الرأي العام أسباب أزمة المُواصلات وكيفية حلِّها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)