إجراءات وضوابط جديدة من “المركزي” بشأن الصادر

التاريخ: 02-يناير-2020 فى : أخبار 76 مشاهدة اصدر بنك السودان المركزي منشور إجراءات وضوابط جديدة للصادر، والغى عدداً من المنشورات السابقة، وأكد المنشور اعتماد عقودات الصادر بواسطة وزارة الصناعة والتجارة. ووجه المنشور المصارف بمتابعة حصائل الصادر وإجراءات خاصة ببعض السلع وطرق الدفع، وأوضح المنشور فترة استرداد حصيلة الصادر وطرق الاحتفاظ بحصيلة الصادر وبين أوجه استخدام حصيلة الصادر. Advertisements وشمل المنشور بحسب صحيفة السوداني، ضوابط عامة لحصائل الصادر وحظر بيع حصيلة الصادر لشركات الصرافة والتأكيد على تطبيق المنشور على كل الصادرات عبر كافة الموانئ والمعابر والموانئ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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