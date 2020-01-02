المركزي يهدد بايقاف الشركات الخاسرة

التاريخ: 02-يناير-2020
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كشف بنك السودان المركزي عن حصوله على موارد اجنبية من صندوق الدولي كدعم فني لتعزيز موقف الشمول المالي، وهدد مدير البنك المركزي، بايقاف اي شركة فاشلة وخاسرة. وقال المحافظ بروفيسور بدر الدين ابراهيم في مؤتمر صحفي أمس: لن نستمر في الشركات الفاشلة لاجل زيادة العدد. ولابد ان تكون هنالك شركات قوية، معلنا رفع رووس اموال شركات وموسسات التمويل الاصغر خلال 2020م.
واشار بحسب صحيفة الجريدة، الى تفعيل قوانين برنامج التمويل الاصغر لاهميه البرنامج في توفير فرص التشغيل الذاتي، واعلن البدء في تقييم شامل لموسسات التمويل الاصغر خلال يناير الجاري وتسخير جزء من الودائع كمحافظ لدعم موسسات التمويل الاصغر، مشيرا لاستهداف التوسع في قاعدة التمويل الاصغر عبر التمويل بالجملة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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