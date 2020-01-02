وزير المالية: سيرتفع عائد الضرائب في الموازنة

اقر وزير المالية د. ابراهيم البدوي بانه لم يتبق من تنفيذ موازنة العام 2020 الا قضية الدعم التي شغلت الرأي العام وناقشها الاجتماع المشترك للمجلسين السيادي والوزراء، والتي تم تأجيلها الى بعد المؤتمر الذي سيعقد في مارس القادم حيث اتفقت معهم قوى الحرية والتغيير على ذلك.

وقال وزير المالية ان ميزانية 2020 تعمل على الاصلاح الاقتصادي المطلوب ووقف النزيف الذي خلفه النظام السابق، وترك تشوهات واضحة في الاقتصاد.

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الجدير بالذكر ان من اهم مؤشرات ميزانية 2020 هو زيادة الايرادات الاخرى منها عائد الضرائب وعائدات البترول والتعدين والقطاع الدفاعي، هذا الذي سيرفد الميزانية بحوالي اثنين مليار دولار حيث تبلغ الموازنة مليار دولار حيث تبلغ الموازنة في القطاع المدني 70% مقابل 30% في القطاع العسكري وهو تطور ايجابي.

من جانب آخر سيرتفع عائد الضرائب في الموازنة من 114 مليار جنيه في العام 2019م الى 159 مليار جنيه يعاد ذلك 8% من الناتج المحلي GDP وقد أجاز الاجتماع المشترك بحسب صحيفة السوداني الدولية، 19 توصية من مقترحات اللجنة المكلفة بذلك وتمت اجازة التشريعات اللازمة بها، ومن جانب آخر تعمد الموازنة الى توظيف الشباب ورواد الاعمال من خلال المنح والتدريب اللازم الذي سيشارك فيه بنك التنمية الافريقي كما تقوم الموازنة بتحرير سعر الصادرات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)