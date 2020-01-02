حملة لمكافحة الملاريا تستهدف (34) وحدة إدارية بالجزيرة

اعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة انطلاقة حملة الرش لمكافحة الملاريا، وقالت أن الحملة تستهدف (34) وحدة إدارية بالولاية بتكلفة تبلغ (165) مليون جنيه بدعم عالمي. وشدد المدير العام لوزارة الصحة بالولاية د. ايهاب عبدالله التوم لدى تدشينه الحملة بقرية “الجميعابي” بمحلية الكاملين بحسب صحيفة السوداني، على ضرورة إحكام الرقابة من المواطنين على جميع عمليات الرش بالمناطق والمحافظة على المبيد منعاً للتسرب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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