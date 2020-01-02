أول بلاغ في السنة الجديدة.. ضبط أجنبيات يروجن “الوسكي” بالخرطوم

تحصلت مصادر، على تفاصيل أول بلاغ في العام الجديد دونته الشرطة، بقسم الشرطة المجتمعية بالخرطوم.

وقالت المصادر إن الشرطة أوقفت أربع أجنبيات من دولة مجاورة يروجن “الوسكي” وضبطت بحوزتهن أكثر من (١٥) زجاجة كبيرة بمنطقة الديم.

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وأشارت المصادر إلى إقتياد المتهمات إلى قسم الشرطة المجتمعية بالمنطقة، ودون ضدهن بلاغ بالرقم (١) تحت المادة (٧٩) حيازة الخمر.

وبحسب صحيفة السوداني، أكدت المصادر أنه أول بلاغ يدون في العام الجديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)