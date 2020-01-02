حميدتي: يعلنها من الجنينة: لا فوضى بعد اليوم

أعلن نائب المجلس السيادي الفريق لأول محمد دقلو “حميدتي” ايقاف دفع الديات في القتلى وإعمال القصاص بدلاً منه.

وأكد “حميدتي” في تصريح صحفية على ان الحرية والديمقراطية لا تعني الفوضى، واضاف كل من يسعى لخلق فتنة للوصول للسلطة سيحاسب وسنوقف الديات والقصاص سيطال جميع المجرمين.

وقال ان الاحداث المؤسفة التي شهدتها حاضرة ولاية غرب دارفور “الجنينة” لا يمكن ان تمر مرور الكرام. وأكد قدرة السلطات للوصول الى كل الجناة ومحاسبتهم وفقاً للقانون.

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وأشار الى جاهزية القوات المسلحة وانتشارها بالولاية لبسط الامن وهيبة الدولة، لافتاً الى ان لجنة تقصي الحقائق بدأت اجراءات التحري والتحقيق وكشف عن تكوين لجان تحقيق من القوات المسلحة والشرطة. من جانبه قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ان ما حدث في الجنينة يمكن ان ينتقل الى اي مدينة في السودان لذلك سنتعامل بشكل منضبط.

وشدد حمدوك بحسب صحيفة السوداني الدولية على ان القضية ترتبط بمسارات عديدة على رأسها السلام، ونوه الى معالجة ما حدث في الجنينة يساعد في العبور بالبلاد الى وضع اكثر أمناً واستقراراً.

ووصل وفد حكومي رفيع المستوى امس الاربعاء الى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، بقيادة النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول محمد حمدان دقلو ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، للوقوف على تطورات الأوضاع الامنية هناك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)