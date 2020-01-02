(الحلو) يمدد وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر

أعلنت الحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة ثلاثة أشهر في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وقالت الحركة إن قرار تمديد وقف العدائيات من جانب واحد في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها يجيء كبادرة حسن نية، ولإعطاء محادثات السلام الجارية حالياً في جوبا فرصة للنجاح.

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ووفقاً لبيان صادر عن القائد العام للحركة، عبد العزيز الحلو، فإن إعلان تمديد وقف القتال سيظل سارياً حتى 31 مارس المقبل.

ودعا الحلو بحسب صحيفة السوداني، جميع وحدات جيشه للالتزام بالإعلان إبتداء من 1 يناير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)