(المركزي): احتياطي النقد الأجنبي يكفي الاستيراد لـ(3) أشهر

كشف بنك السودان المركزي عن أن الاحتياطي من النقد الاجنبي الموجود يكفي لتغطية حاجة البلاد للاستيراد لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأقر محافظ بنك السودان المركزي المكلف بدر الدين عبد الرحيم بإعاقة الاستثناءات لتطبيق سياسات البنك المركزي خلال الفترة الماضية في وقت كشف عن خلو سياسات البنك للعام الحالي من اي استثناءات لأي جهة.

Advertisements

وأعلن عبد الرحيم خلال حديثه في مؤتمر صحفى بحسب صحيفة السوداني، حول استعراض سياسات ٢٠٢٠م عن حظر تقديم التمويل لشركات النقد الاجنبي وتمويل شراء العملة والاوراق المالية وتجارة الرصيد وتمويل شراء الذهب وتمويل السيارات، واستثنى الحظر تمويل السيارات (25) راكباً فما فوق والمواتر (الركشات).

وقال عبد الرحيم إن الاستدانة من الجهاز المصرفي في موازنة 2020م ستكون في الحدود الدنيا، وأكد التزام المصارف بنسبة العجز في حدود 15%، ونفى وجود أي اتجاه لتغيير العملة الوطنية، مؤكداً مساعي البنك للوصول للحدود المثلى عالمياً في طباعة الفئات الكبيرة للعملة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)