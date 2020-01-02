التاريخ: 02-يناير-2020 فى : أخبار 54 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة:

* (حميدتي) بالجنينة: الحرية لا تعني الفوضى وسنوقف الديات

* مسلحون مجهولون يهاجمون مستشفى أمبدة ويعتدون على الأطباء والممرضين

* تبرئة مدير مصرف الساحل والصحراء وشركتي أدوية من تهمة مخالفة النقد الأجنبي Advertisements السوداني:

* وزير المالية: لا نمتلك موارد لتغطية الدعم السلعي والشعب صاحب القرار

* (المركزي): احتياطي النقد الأجنبي يكفي الاستيراد لـ (3) أشهر

* أول بلاغ في السنة الجديدة.. ضبط أجنبيات يروجن (الويسكي) بالخرطوم آخر لحظة:

* قوة نظامية تقتحم غرفة البشير بالسجن وتقطع عنه الاتصال

* هجوم بالسواطير والأسلحة البيضاء على مستشفى أمبدة

* المركزي: النقد الاجنبي يسد حاجة البلاد (4) أشهر الجريدة:

* لجان معسكرات الجنينة يطالبون حمدوك بفرض هيبة الدولة

* مسلحون يهاجمون مستشفى أمبدة وإصابة (3) فتيات في احتفالات رأس السنة

* المركزي يهدد بايقاف الشركات الخاسرة السوداني الدولية:

* وزير المالية: الدعم النقدي بديلاً لدعم السلع

* حميدتي يعلنها من الجنينة: لا فوضى بعد اليوم الدار:

* الشرطة: متفلتون يحملون اسلحة بيضاء تحرشوا واصابوا فتيات بساحة الحرية

* احتواء التفلتات والشرطة تحفظ أمن وطمأنينة المواطنين

* حمدوك: مجموعة من المتفلتين استغلوا الموقف واعتدوا على العزل بالجنينة

* سجن كوبر يستقبل محكومي المعلم أحمد الخير

تجمع أصحاب المخابز يهدد باضراب مفتوح

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة الانجليزية للأساس والرياضيات للثانوي

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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