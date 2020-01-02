ماذا قال… الرئيس الفلسطيني يبعث رسالة عاجلة إلى نتنياهو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، برسالة عاجلة إلى رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، إن عباس بعث برسالة إلى نتنياهو، حذره فيها من أن السلطة الفلسطينية على شفا الانهيار، وبأن الأمور وصلت إلى ذروة الإنفجار.

وأكد باراك رافيد في أكثر من تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم، الأربعاء، أن عباس بعث برسالة عاجلة إلى نتنياهو، عبر وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، الذي حذره فيها من خطورة الأوضاع في السلطة الفلسطينية، خاصة بعد اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي تجنيها السلطات الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية.

ونقل رافيد تغريدة حسين الشيخ، التي نشرها، أمس، على حسابه الرسمي على “تويتر”، وذكر خلالها أنه التقى وزير المالية الاسرائيلي، موشيه كحلون، وأبلغه رسالة تؤكد استمرار رفض السلطة الفلسطينية للقرصنة المالية بحجة الدفع لعائلات الشهداء والأسرى، وتمسكها باستمرار دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن، منوها إلى أن سياسة “الاحتلال العدوانية” ستؤدي إلى الانفجار.