بعد شكرها لقطر… مصر تبدي استغرابها من موقف حكومة الوفاق الليبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبدت الخارجية المصرية استغرابها الشديد من موقف حكومة الوفاق إثر شكر دول عربية دون أخرى، بعد اجتماع الجامعة العربية، الذي عقد الثلاثاء 31 ديسمبر / كانون الأول 2019، على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الليبية.

وأعلنت الجامعة العربية، في بيان لها الثلاثاء، أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت إنها ترفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، “أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولا عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟”.

وأعربت حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن شكرها لدولتي قطر والسودان ودول المغرب العربي، على ما وصفته بدعم ليبيا خلال اجتماع الجامعة العربية، الذي عقد الثلاثاء.

وتابع المتحدث باسم الخارجية المصرية، على حسابه بموقع “تويتر”، “الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها”.