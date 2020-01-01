رئيس الوزراء يوجه رسالة بشأن سد النهضة

الأربعاء 1 يناير 2020

قال رئيس الحكومة الانتقالية في السودان الدكتور عبدالله حمدوك، إن السودان يشكل موقعا رئيسا في ملف سد النهضة، مؤكداً أنه لن يسمح بحدوث أي ضرر لمصر.



وأكد أن السودان على علم بأهمية نهر النيل، وبالتالي فإن الموقف من سد النهضة هو نفسه موقف مصر بل إنه معها في كل خطوة، فالسودان دولة في المنتصف بين إثيوبيا وبين مصر، وأي تأثير لسد النهضة سيكون السودان أول المتأثرين.

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وأشار حمدوك، في تصريحات صحفية، إلى أن مصالح السودان تتفق مع رؤية مصر للسد، وبالتالي فإنهم مؤمنون بأهمية التفاهم بين الدول الثلاث، والتفاهم يكون استراتيجيا، ومن ثمّ الاتفاق بين الدول الثلاث، لكن الأهم هو قضية تشغيل السد، فإثيوبيا ترى أن قضية التشغيل هى قضية سيادية، ونحن لا نعارض ذلك، لكن التشغيل يكون عبر التفاهم وعبر تبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة بما لا يضر أي منها، وأن تكون هناك إدارة مشتركة للسد، بحيث لا يتضرر أحد من البلدان.

وأضاف رئيس الحكومة السودانية، أن مصر كانت أولى المحطات في زيارته بعد جنوب السودان، فور رئاسته الحكومة، لأن السودان ومصر شعب واحد، وتم استقباله أفضل استقبال، وكان على رأس المستقبلين له الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجلس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من ساعتين تناولا فيها كافة القضايا، وكان اللقاء مثمرا للغاية أكد عمق العلاقة بين البلدين، ثم أعقب لقاء الرئيس السيسي اجتماع وزاري مع الدكتور مصطفى مدبولي، حضره عدد من الوزراء المعنيين من البلدين، وقد ناقشنا موضوع التكامل الاقتصادي مع مصر وتفعيل هذا التكامل.