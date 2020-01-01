اعتذار وزير الشؤون الدينية السوداني عن خطأ أثار ضجة بمواقع التواصل

تقدم وزير الاوقاف والشؤون الدينية السوداني” نصر الدين مفرح”، باعتذار لما ورد منه من خلط في آيات قرانية، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

Advertisements

وكان الوزير قد نشر آية قرآنية خلال تغريدة له من سورة البقرة، قبل ان يعود ويعتذر بعد مداخلات المتابعين الذين صححوه بأن الآية من سورة المائدة وليست البقرة.

وقال مفرح من خلال تغريدة اخرى بعد ان ادرك الخطأ : إعتذار وتصحيح: (من أَجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بِغير نفس أو فساد في الْأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ٣٢ المائدة، نعتذر عن الخطأ الكتابي الغير مقصود وشكراً لكل من صححنا وراسلنا للتنبيه.

كما وقع الوزير في خطأ إملائي آخر بكتابة الله (تعالي)، بالياء المنقوطة، وليست الألف المقصورة.

واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن يحدث خطأ كهذا من وزير معني بالشؤون الدينية، مما أثار موجة من الانتقاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)