التاريخ: 01-يناير-2020 فى : أخبار 49 مشاهدة ألتأم ظهر اليوم برئاسه مجلس الوزراء اجتماع تشاوري بين السادة ولاة الولايات وممثلين من قوي الحريه والتغير ترأس الاحتماع السيد السفير عمر مانيس وزير رئاسة مجلس الوزراء بحسب (سونا)، وتناول الاجتماع الدور الوطني الذي يقوم به ولاة الولايات لتصريف مهام ولاياتهم. Advertisements وكما بحث أهميه التواصل المستمر بين ولاة الولايات وقوي الحريه والتغير لتعزيز الثقه بين الطرفين ولمعالجة كل القضايا المطروحه واهمها قضايا التنميه المتوزانه بين الولايات والمركز والتفلتات الامنية وتفكيك نظام الانقاذ وعمل خطة لخطاب اعلامي والتوعية للشباب بالجامعات مع حل مشاكلهم المتمثلة في السكن والاعاشه كما تم التامين علي أن تقوم وفود من المجلس المركزي للقوي الحريه والتغير بزيارت للولايات للتوعية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “قوى الحرية والتغيير” تجتمع بولاة الولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.