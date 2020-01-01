البنك المركزى يوجه المصارف والمؤسسات المالية بتقويةمراكزها المالية أو الاندماج

وجهت سياسات البنك المركزى للعام 2020 المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بتقوية مراكزها المالية من خلال رفع رؤوس أموالها او العمل على الإندماج الطوعى حتى تتمكن من المنافسة وذلك فى إطار السلامة المالية وتعزيز شبكة الأمان المالى.

وقال البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم محافظ بنك السودان المركزى فى مؤتمر صحفى عقده بوكالة السودان للأنباء ظهر اليوم ان البنك المركزى يستهدف فى سياساته المالية للعام 2020 تعزيز الثقة فى الجهاز المصرفى بما يضمن زيادة موارده وخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة داخلياً وخارجياً وتوجيه التمويل للقطاعات الانتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قادة الشمول المالى بتعزيز ونشر برامج التمويل الاصغر والصغير.

واكد انه سيتم تفعيل قطاع التمويل الأصغر لارتفاع الطلب عليه ولاسهامه فى مجال التشغيل والتوظيف الذاتى معلنا ان السياسة تتضمن منح التمويل الأصغر فرص لقبول ودائع العملاء بعد استيفاء شروط محددة وانه سيتم تسخير محافظ لدعم مؤسسات التمويل الاصغر وان هناك برنامج لتمكين الشباب وسيتم التوقيع عليه منتصف يناير بضمانات تبلغ 18مليون دولار ويبلغ سقف التمويل 30 ألف دولار.

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وقال المحافظ بحسب (سونا)، ان هناك اتجاه لتوسيع قاعدة التمويل الاصغر عبر التمويل بالجملة ونشر قاعدة التمويل الاصغر بالريف عبر قانون الجمعيات التعاونية وسيتم تدريب الشباب بالولايات ليكونوا مدربين للتنوير بهذا القانون وان هناك اجراءات لرفع رؤوس الأموال ستبدا فى 2020 وان قطاع المصارف سيكون له الدور الاكبر فى الاسهام فى التشغيل والتوظيف الذى ورد بالموازنة .

واشار الى تبنى البنك استهداف تغيير ثقافة التعامل بالاوراق النقدية بتوسيع قاعدة ومجالات استخدام وسائل الدفع الإلكترونى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)