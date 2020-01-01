عائشة موسى تؤكد اهتمام الحكومة الانتقالية بتحقيق السلام

أكدت عضو مجلس السيادة عائشة موسى سعيد اهتمام الحكومة الانتقالية بتحقيق السلام الشامل ومعالجه كافة الافرازات التي خلفتها الحرب على البلاد بإعادة إعمار مناطق العودة الطوعية.

وأشارت لدي مخاطبتها اليوم الأساتذة والعاملين بجامعه الفاشر بحسب (سونا)، ضمن برنامج زيارة وفد مجلس السيادة الانتقالي الذي زار ولاية شمال دارفور اليوم برئاسة البروفيسور صديق تاور بحضور أعضاء حكومة ولجنه أمن الولاية، أشارت الي الادوار المحورية للجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى نشر العلم والمعرفة وتعزيز ثقافة السلام.

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فيما أكد والى الولاية المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي أن تحقيق السلام المستدام يمثل ألاولوية الأولى للمرحلة المقبلة، داعياً الي ضرورة قبول الاخر من اجل دعم السلام الاجتماعى وتعزيز التعايش السلمي مضيفا ان جامعه الفاشر باتت تمثل واحدة منارات العلم والمعرفة التى تسهم فى تحقيق وتعزيز السلام، مؤكداً مضى حكومة الولاية في دعم الجامعة من أجل تحسين بيئتها الدراسية والسكنية.

إلى ذلك فقد رحب مدير جامعه الفاشر البروفيسور آدم صالح محمدين بالوفد مشيراً إلى أهمية إشراك الجامعات ومراكز دراسات السلام فى منابر السلام حتى يتسنى لها الدفع بالمقترحات العلمية لاحلال السلام المستدام، داعياً إلى ضرورة توحيد الجهود والرؤى لبناء البلاد خلال هذه المرحلة، كما دعا مدير الجامعة حكومة الولاية الي دعم واسناد الجامعه وتهيئة الدراسة للطلاب والأساتذة على حد سواء حتى تقوم الجامعة بأدوارها الأكاديمية والاجتماعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)