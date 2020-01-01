الشرطة تكشف ملابسات اعتداء متفلتين تحرشوا بفتيات بالخرطوم ليلة رأس السنة

قالت قوات الشرطة إن مواجهات مسلحة اندلعت بين الشرطة وعصابات متفلتة تحرشت واعتدت على فتيات بالسلاح الأبيض في ساحة الحرية بالخرطوم أثناء الاحتفالات بأعياد رأس السنة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة فتيات بجروح متفاوتة بجانب إصابة أفراداً من الشرطة أثناء التصدي للعصابة.

وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المجموعة المتفلتة التي اعتدت على 5 فتيات من الناحية الغربية لساحة الحرية واصيبت 3 منهن بجروح متفاوتة وعدد من المواطنين.

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وقالت الشرطة في بيان لها اليوم (الأربعاء) بحسب موقع صحيفة الصيحة: حاولت مجموعة من المتفلتين يحملون الأسلحة البيضاء التحرش والاعتداء على خمس الفتيات في الناحية الغربية من ساحة الحرية أثناء الاحتفال بأعياد رأس السنة أصيبت (3) منهن بجروح متفاوتة تصدت لهم الشرطة وعدد مقدر من المواطنين حيث تجمع عدد من المتفلتين وشرعوا في التعدي على قوات الشرطة الأمر الذي كفل للشرطة التصدي لهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع وتم إسعاف المصابات بواسطة الشرطة لعدد من المستشفيات.

وأضافت الشرطة في البيان: ظلت قوات الشرطة تؤدي الدور المناط بها في حفظ أمن وطمأنينة المواطن وتحقيق القدر الأعلى من السلامة العامة ومنع التفلتات الأمنية والجنائية.

وقالت الشرطة: استمرت احتفالات المواطنين برأس السنة الميلادية وعيد الاستقلال في مختلف محليات ولاية الخرطوم بصورة هادئة حيث تمكن المواطنون من ممارسة حقوقهم الاحتفائية عدا بعض الأعمال بساحة الحرية بالخرطوم.

وأكدت الشرطة أنها رصدت العديد من التفلتات منها التعدي على المواطنين بالمنطقة المحيطة بساحة الحرية وتم التعامل معها.

واشارت الشرطة في البيان إلى أن الاحتفالات بالميادين والصالات والشوارع الرئيسية سارت بصورة جيدة عبر خلالها المواطنون باحتفالاتهم دون المساس بحقوق الآخرين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)