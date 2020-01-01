المركزي يكشف عن هيكلة باشراف البنك الدولى

كشف محافظ البنك المركزي البروفيسور بدرالدين عبد الرحيم عن هيكلة للبنك المركزي فى الأيام القادمة بإشراف فريق من البنك الدولى تتضمن دراسة الوضع الحالى للبنك والتحديات والمتطلبات.

وأعلن محافظ البنك فى منبر وكالة السودان للأنباء االيوم، الشروع في اجراء تعينات جديدة لمداخل الخدمة تقوم على معايير الكفاءة والشفافية لأول مرة منذ سنوات ويتم التعين عبر لجنة الاختيار العامة، كاشفاً عن وضع قانون جديد للبنك يجري العمل فيه الآن فى المراحل الأخيرة يحقق الاستقلالية المالية للبنك ويعزز موقفه.

وتوقع بدر الدين بحسب (سونا)، أن يصل البنك في الفترة القادمة دعم من أصدقاء السودان خاصة النواحي الفنية ، لافتا إلى أن موقف السيولة النقدية بالبنك مطمئن خاصة بعد إعادة الثقة بين المصارف والعملاء موضحا أن البنك يعاني من مشكلة السعة التخزينية للعملات .

Advertisements

وأكد المحافظ سعي البنك بان تكون الإستدانة فى موازنة 2020م فى الحدود الدنيا والتزام المصارف بنسبة العجز فى حدود 15% ،نافيا عدم وجود اي إتجاه لتغيير العملة الوطنية.

وفيما يتعلق باستقرار سعر الصرف قال إنه واحد من أهداف البنك في سياسات 2020م ويندرج تحت الاستقرار المالي والنقدي وهو عبارة عن مرآة تعكس الوضع الاقتصادي فى البلاد ونتاج للعملية الاقتصادية وهو عملية تكاملية بين جميع الأجهزة ذات الصلة للاصلاح الاقتصادي “لافتا الى التحديات التى تواجه البنك فى العلاقة بين سعر الصرف ودعم السلع وعجز الموازنة بسبب الإستدانة والضخ الكبير غير المغطي بما يؤدي لارتفاع الأسعار والسيولة الفائضة لعدم التوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد خاصة في الدول النامية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)