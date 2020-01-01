العام الجديد.. (الجدي) لأول مرة في بريطانيا

يغادر الأسبوع المقبل الفنان محمد بشير (الجدي) لمشاركة الجالية السودانية بمدينة برمينجهام احتفالاتها بالذكرى (64) للاستقلال المجيد، يوم 11 يناير الجاري، ويعد الحفل هو الأول للفنان الشاب ببريطانيا.

يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن محمد بشير أحيا حفلاً جماهيرياً كبيراً مساء أمس بالخرطوم، قدم فيه باقة من أغنياته الجديدة التي تقدم لأول مرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)