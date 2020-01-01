قرار هام من مجلس السيادة بشأن أحداث الجنينة

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الأربعاء 1 يناير 2020
قال عضو مجلس السيادة بالسودان، صديق تاور، إن وفد المجلس الزائر لولاية شمال دارفور غرب السودان، أطلع على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بالولاية، لافتا إلى أن زيارة الوفد تأتي على خلفية الأحداث الأخيرة التى شهدتها مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، في إشارة إلى أحداث عنف أسقطت قتلى وجرحى، والوقوف على صدى وتداعيات الأحداث والتعامل معها ووضع حد لها، ومنع تكرارها ببقية الولايات.
وأكد تاور، خلال الاجتماع المشترك مع حكومة شمال دارفور، أن مجلس السيادة دفع بـ3 وفود برفقة عدد من الوزراء إلى ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، بغرض التواصل مع الشرائح الاجتماعية والسياسية وتعزيز أواصر التواصل بين السلطات المركزية والولائية لمتابعه قضايا وهموم المواطنين.
وأوضح أن السودان يمر بمرحلة جديدة تحتاج لتضافر الجهود من أجل البناء، مطالبا الإعلام القومي والمحلي بضرورة إظهار جميع الإنجازات خلال المرحلة الماضية.
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