تحرشات واسعة بالفتيات في ليلة رأس السنة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر المكتب الصحفي لقوات الشرطة بياناً حول إحتفالات أعياد الإستقلال ورأس السنة الميلادية ، وجاء في البيان أن قوات الشرطة تؤدي الدور المناط بها في حفظ أمن وطمأنينة المواطن وتحقيق القدر الأعلى من السلامة العامة ومنع التفلتات الأمنية والجنائية. وأضاف البيان: (إستمرت إحتفالات المواطنين برأس السنة الميلادية وعيد الإستقلال في مختلف محليات ولاية الخرطوم بصورة هادئة حيث تمكن المواطنون من ممارسة حقوقهم الإحتفائية عدا بعض الأعمال بساحة الحرية بالخرطوم، حيث حاولت مجموعة من المتفلتين يحملون الأسلحة البيضاء التحرش والإعتداء على عدد (5) من الفتيات في الناحية الغربية من الساحة إصيبت (3) منهن بجروح متفاوتة، تصدت لهم الشرطة وعدد مقدر من المواطنين، حيث تجمع عدد من المتفلتين وشرعوا في التعدي على قوات الشرطة الأمر الذي كفل للشرطة التصدي لهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وتم إسعاف المصابات بواسطة الشرطة لعدد من المستشفيات، كما رصدت الشرطة العديد من التفلتات منها التعدي على المواطنين بالمنطقة المحيطة بساحة الحرية وتم التعامل معها.