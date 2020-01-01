اللاعبين مطلقي السراح في الهلال والمريخ مع انطلاقة فترة التسجيلات

الخليج 365 :

تنطلق غد الخميس فترة التسجيلات التكميلية بالبلاد، والتي سوف تستمر حتى مساء العاشر من يناير الجاري.

وأعلن الاتحاد العام لكرة القدم قائمة اللاعبين الذين أكملوا فترتهم مع أنديتهم بالدوري الممتاز وصاروا مطلقي السرح.

في المريخ انتهى قيد أربعة لاعبين هم التاج إبراهيم، أمير كمال، التكت، محمد عبد الرحمن، أمّا في الهلال بنطلق الأمر على كل من “بشة الصغير، ولاء الدين موسى، حسين الجريف، عبد اللطيف بوي، عمار الدمازين والسموأل ميرغني.

وفي دوائر نادي الخرطوم الوطني، تضم قائمة اللاعبين الذين انتهت عقوداتهم كلاً من بدر الدين قلق، ومحمد حسن لوكا، دومنيك أبوي، وعادل بوفون، سعيد صديق، كاوندا، ومصطفى كرشوم، والغاني ريشموند.

أمّا أهلي الخرطوم، فانتهى عقودات كلاً كاميني، ووضاح، فريد، عمر المصري، وإبراهيم جعفر.

وفي نادي حي الوادي نيالا، أتير توماس، وائل عبد الصمد، وليد سعد ونزار حميدة، وحسن نور الدين وسليمان حامد.

أمّا نادي هلال الفاشر فلا يملك عدد من اللاعبين مطلقي السراح سوى شريف تفاحة.

وفي نادي هلال كادوقلي، انتهى عقد كلاً من جيمي أولاغو، ومحمد ديدا مع الفريق، وانتهى عقد جدو الكومر، وياسر فولة وأبو القاسم مع نادي الأمل عطبرة، فيما ضمت قائمة حي العرب بورتسودان الثنائي سبت جكسا، ومحمد الرشيد.

أمّا نادي الفلاح فضمت القائمة سبت اجاك والطيب النسور، وفي مريخ الفاشر فانتهى عقد اللاعب مجدي عبد اللطيف.

وفي نادي الأهلي شندي يتواجد إبراهيم النسور، حسن ميسى، عيد مقدم، أما في هلال الأبيض، الحارسان زكريا حيدر وعوض كافي، والثنئي مفضل محمد و أمين إبراهيم.

وفي أهلي مروي انتهى عقد عمر محمود،عمرو مبارك وجمال عطية، فيما ضمت قائمة الشرطة القضارف محجوب تكية، أيمن باشري، محمد الجيلي.

وفي نادي الرابطة كوستي ضمت القائمة كلاً من سعد حريقة، دينق مجيق، ومحمد عبد الكريم.أمّا في أهلي عطبرة فانتهى عقد مصعب جبارة، والصادق سرير.