د. (شداد) يكشف حقيقة ما يتداول عن مع مفاوضات المصري حسن شحاته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفى دكتور كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني بشده ان يكون اتحاده قد فكر في التعاقد مع المدرب المصري حسن شحاته ،وقال إن،اتحاده فكر في الاستعانه بمديرين فنيين اجنبيين للمنتخب الأول والأولمبي وان يكونوا من جنسيات عربية شريطة ان يكون تاهيلهم،اوربيا وأضاف لم يحصل اي اتصال مع شحاته ولا حتي الحديث معه عن أي تفاصيل،وكانت مواقع إلكترونية تابعتها (سودانا فوق) قد أشارت الي اتصال تم بين اتحاد الكرة وحسن شحاته لتدريب صقور الجديان.

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