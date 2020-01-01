الشرطة توضح حقيقة جواز السفر المختوم بتاريخ 32/ديسمبر/2019م..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوضح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالشرطة ، اللواء حسن حامد ، حقيقة صورة جواز السفر السوداني المختوم بتاريخ “32 ديسمبر 2019م” والذي تم تداوله على نطاق واسع بوسائط التواصل الإجتماعي .

وقال حسن ، إن الصورة عبارة عملية تعديل “فوتوشوب” تمت على صورة جواز آخر . وأضاف بأنه لا علاقة للشرطة بالختم المصاحب للجواز المتداول، ولا بالإجراء المذكور، وأنه لم تجر معاملة على هذا النحو إطلاقاً.

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