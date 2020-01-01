تمديد تخفيض رسوم تسجيلات الأراضي بنسبة (50%)

الخليج 365 : أصدرت رئيس القضاء نعمات عبد الله محمد خير، قراراً بتمديد فترة تخفيض رسوم تسجيلات الأراضي بنسبة (50٪) ابتداءً من أول يناير 2020م وحتى 31 منه، وذلك عملا بأحكام المادة (96) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م، وبعد الإطلاع على القرار رقم (206) لسنة 2019م.

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