التاج إبراهيم يعود إلى بيته القديم

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الخليج 365 :
أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ نادي هلال الأبيض أكمل اتفاقه مع لاعب المريخ التاج إبراهيم بعد نهاية عقده مع ناديه.
وأشارت المصادر إلى أنّ التاج إبراهيم سيوقّع في كشف هلال الأبيض غدًا”.
و”الخميس”، ستبدأ فترة الانتقالات الشتوية في السودان والتي ستستمر حتى العاشر من يناير الجاري.
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