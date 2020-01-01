حمدوك يتسلم مذكرة مطلبية من لجان معسكرات النازحين بالجنينة

تسلم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي مذكرة مطلبية من لجان معسكرات النازحين ولجان المقاومة بمعسكرات النازحين تتعلق بالأحداث التى جرت في مدينة الجنينة مؤخراً.

وأكدت المذاكره بأن الأحداث غير قبلية وغير طبيعية شارك فيها تجمع من القبائل راح ضحيتها نفر من المواطنين كما أشارت الي ضرورة جمع السلاح من أيدي المواطنين وفرض هيبة الدوله وسيادة حكم القانون وتناولت المذكرة إن مجموعة من المجرمين والمتفلتين استغلوا الموقف واعتدوا على العزل في أماكنهم مشيرة إلى أن هذه الفئة المتفلتة هي الجهة المستفيدة من هذه الأحداث من غير أن تحدد المذكرة تلك الفئة.

Advertisements

و أكد رئيس الوزراء الإنتقالي الدكتور عبدالله حمدوك بحسب (سونا)، أن الهم الأول للدولة الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على الاستقرار وترحم على الشهداء الذين استشهدوا في الأحداث وأكد أن وصول الوفد المركزي يؤكد حرص الدولة على إيجاد الحل النهائي للمشكلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)